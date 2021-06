Eigentlich sollte sich die Ozonschicht nach dem Verbot von FCKW erholen, aber die Rechnung geht wohl nicht auf. Über der Arktis klaffte im Frühjahr 2020 ein Ozonloch.

Beobachtet hat es das Forschungsteam, das auf der Mosaic-Expedition in der Arktis unterwegs war. Jetzt hat das Team die gesammelten Daten und Modellrechnungen ausgewertet und festgestellt: Dieser Rekordverlust an Ozon ist auch eine Folge des Klimawandels.

Im Fachmagazin Nature Communications schreiben die Forschenden, dass die klimaschädlichen Treibhausgase, die für die Erderwärmung sorgen, in höheren Schichten der Stratosphäre für Abkühlung sorgen - und das führt zu einem Abbau von Ozon. Wie dicht die Ozonschicht ist, schwankt im Jahresverlauf: Im Frühjahr ist die Ozonschicht über der Arktis am dünnsten. Dieses sogenannte Ozonloch kann sich laut den Forschenden phasenweise auch nach Europa, Asien oder Nordamerika verschieben. Und weniger Ozon in der Erdatmosphäre heißt für uns mehr UV-Strahlung und damit ein höheres Risiko für Sonnenbrand und Hautkrebs.

Wie sich die Ozonschicht über der Arktis in Zukunft entwickelt, hängt den Forschenden zufolge stark davon ab, wie viele Treibhausgase auf der Erde ausgestoßen werden.