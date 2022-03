Das wird in einer neuen Studie vorgerechnet. Die Forschenden schreiben, dass zuerst der Boden unter den Mooren von Norwegen, Schweden und Finnland vollständig tauen wird. Das soll in weniger als 20 Jahren der Fall sein. Das Gleiche passiert laut der Berechnung dann in spätestens in 70 Jahren in den letzten Permafrost-Regionen in Westsibirien.

Die Forschenden haben für ihre Analyse verschiedene Klimawandel-Szenarien durchgerechnet. Selbst im besten Fall, wenn es in Europa gelingt, den CO2-Ausstoß schnell zu senken und das zwei-Grad-Ziel zu halten, seien die Permafrostböden nicht zu retten.

Dem Team macht das Sorgen, denn diese Böden speichern große Mengen CO2 und Methan. Diese Klimagase könnten beim Auftauen freigesetzt werden und den Klimwandel zusätzlich verstärken.