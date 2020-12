Die Erderwärmung bedroht nach Einschätzung von Umweltschützern auch Rentiere in Russland.

Der Umweltstiftung WWF in Russland zufolge, ist der Klimawandel schon jetzt die größte Bedrohung für diese Tiere. Wenn das Eis früher schmilzt, müssten auch trächtige Tiere durch eiskaltes Wasser schwimmen. In der Vergangenheit konnten sie problemlos zugefrorene Seen und Flüsse überqueren. Auch die Nahrungssuche wird schwieriger, weil Pflanzen häufiger mit Eis statt mit Schnee bedeckt sind.

Russische Umweltschützer beobachteten im August, dass Rentiere so früh wie noch nie zurück in den hohen Norden Russlands gezogen sind. Viele Jungtiere seien beim Überqueren eines großen Flusses ertrunken oder sie blieben erschöpft am Ufer zurück.

Der WWF schätzt, dass sich der Bestand der am Nordpolarmeer lebenden Tundra-Rentiere in den vergangenen zehn Jahren auf rund 400.000 halbiert hat.