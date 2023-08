Das haben mehr als 1.200 führende Forscherinnen und Forscher in einem offenen Brief an die Royal Society gefordert. Diese Einrichtung ist in Großbritannien sowas wie die Nationale Akademie der Wissenschaften - und außerdem veröffentlicht sie international wichtige Fachmagazine wie Biology Letters und die Proceedings of the Royal Society A und B.

"Frust" über die Forschungseinrichtung

Jetzt will sich die Royal Society offenbar mit Brief-Unterzeichnenden treffen und deren Forderungen diskutieren. Darüber berichtet der britische Guardian. Der Organisator des offenen Briefes - ein Professor für Literatur und Kultur an der Uni Cambridge - hat gesagt, es gebe Frust darüber, dass die führende Forschungseinrichtung des Vereinigten Königreiches sich nicht eindringlichen Statements wie von Uno-Generalsekretär Antonio Guterres anschließt. Guterres wirft der Industrie vor, sie verbreite seit Jahrzehnten pseudowissenschaftliche Infos und PR, um von ihrer Verantwortung für die Klimaerwärmung abzulenken und um Klimaschutz zu untergraben.