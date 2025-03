Die weltweiten Gletscher schmelzen immer schneller.

Jetzt ist dazu ein neuer Bericht von Uno, Experten der Weltwetterorganisation und dem Schweizer Gletscherbeobachtungsdienst vorgestellt worden. Der zeigt, dass letztes Jahr vor allem die Gletscher in Skandinavien und Nordasien geschrumpft sind. 2024 war eines der schlimmsten Jahre für die Gletscher seit Aufzeichnungsbeginn. Weltweit sind in den letzten rund 50 Jahren insgesamt 9000 Milliarden Tonnen Gletschereis geschmolzen, das entspricht einem Eisblock, der so groß wie Deutschland wäre und 25 Meter dick.

Der Klimawandel beschleunigt die weltweite Gletscherschmelze. Das hat laut dem neuen Bericht direkte Folgen für über eine Milliarde Menschen, weil zum Beispiel, dass Trinkwasser fehlt oder Erdrutsche und Sturzfluten wahrscheinlicher werden.

Am 21.03.2025 findet der erste Welttag der Gletscher statt. In Paris beraten deshalb Politikerinnen, Aktivisten und Forschende, wie Gletscher besser geschützt werden können.