"Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, muss mehr getan werden" - das ist die Warnung vieler Klimaexpertinnen und -experten.

In einer Studie der University of Washington in Seattle steht jetzt, wie viel mehr das sein muss. Um die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad Celsius zu begrenzen, müssten demnach die Emissionen noch deutlicher reduziert werden. Und zwar um 80 Prozent mehr, als es im Pariser Abkommen vorgesehen ist.

Errechnet haben die Forschenden das mit statistischen Modellen. Berücksichtigt wurden dabei Faktoren wie zum Beispiel die Größe der Bevölkerung einzelner Länder und der Ausstoß von Treibhausgasen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Nach Meinung der Forschenden wären die nötigen Anstrengungen nicht einfach, aber auch nicht astronomisch - und sie wären in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich. Demnach müssten die USA ihre Ziele um knapp 40 Prozent hochschrauben, China aber nur um 7 Prozent. Schwerer hätten es Länder, in denen zuletzt die Emmissionen noch gestiegen sind, etwa Südkorea oder Brasilien.