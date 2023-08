Es ist heiß, die Luft ist schlecht und wirklich grün ist es auch nicht: Wenn es schlecht läuft, sehen Städte so aus.

Städte könnten aber auch grüner sein und damit dem Klimawandel besser begegnen. Und das könnte mit Mini-Wäldern klappen. In Mini-Wäldern werden viele Bäume und Büsche auf kleiner Fläche gepflanzt. Dadurch, dass sie so eng aneinander stehen, konkurrieren sie stärker miteinander, weil sie alle Sonne abbekommen müssen. und dann wachsen sie schneller und werden höher. Sehr schnell wird so aus einem Parkplatz ein kleines Ökosystem.

Viele Vorteile

Eine Berliner Stadtökologin hat überprüft, was solche Mini-Wälder können. Sie kommt zum Schluss: Das bringt was. Mini-Wälder sind nicht nur günstig und brauchen wenig Pflege. Sie kühlen auch die Umgebung ab, binden schnell viel CO2 und lockern den Boden auf, so dass Regenwasser besser abfließen kann. Auch für Menschen sind die Mini-Wälder gut: Kinder können dort mitten in der Stadt die Natur kennen lernen. Deshalb sieht die Stadt-Ökologin gerade Schulhöfe als gute Standorte für die Mini-Wälder. In Berlin wird das Konzept auch schon getestet.