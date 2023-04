Durch die Erderhitzung werden die Meeresspiegel steigen, weil das Eis der Polkappen schmilzt.

Das wird zu Überschwemmungen von Küstengebieten führen. Das betrifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Ein Forschungsteam aus Spanien hat die Effekte für Meeresschildkröten untersucht. Die leben zwar im Wasser, legen aber ihre Eier an Stränden ab - und zwar immer an dem Strand, wo sie auch geboren wurden. Die Forschenden gehen davon aus, dass beliebte Schildkröten-Kinderstuben in Australien, den USA, Costa Rica und der Dominikanischen Republik verschwinden könnten. Besonders betroffen wären demnach vor allem Lederschildkröten, weil die ihre Eier gerne besonders nah am Wasser legen - während andere Seeschildkröten gerne etwas höher klettern, um ihre Nester anzulegen.

Meeresschildkröten sind schon heute stark bedroht - einerseits weil sie zu wenig Futter finden, in Fischernetzen hängenbleiben und Plastikmüll mit Futter verwechseln. Andererseits gelten ihre Eier in vielen Ländern als Delikatesse, weshalb ihre Nester oft geplündert werden.