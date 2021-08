Russland ist groß - und fast zwei Drittel der Bodenfläche ist Permafrost, also dauerhaft gefrorener Boden.

Doch das ändert sich aktuell, denn durch den Klimawandel taut der Boden teilweise auf - und dadurch wird Methan freigesetzt. Ein Grund ist, dass dann im Eis eingeschlossene Reste von Pflanzen und Tieren zersetzt werden. Aber es gibt wahrscheinlich noch einen anderen Grund, wie ein internationales Forscherteam im Fachmagazin PNAS berichtet.

Nach der Hitzewelle in Russland im Sommer 2020 war an verschiedenen Orten im Norden Sibiriens eine um etwa fünf Prozent erhöhte Konzentration von Methan festgestellt worden, die über Monate anhielt. Da es dort kaum Flächen gibt, in denen organische Reste eingeschlossen sind, vermuten die Forschenden, dass Erdgas aus den Höhlen und den Schichten darunter entweicht, die bisher im Permafrost eingeschlossen waren. Laut einem der Forscher könnte das dramatische Auswirkungen auf das Klima haben, weil unter Nordsibirien gewaltige Mengen Erdgas vermutet werden. Ob das wirklich so ist, wollen er und seine Kollegen jetzt mit Messungen vor Ort und Modellrechnungen überprüfen.