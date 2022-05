Forschende haben Langzeit-Daten zu tropischen Regenwäldern in Australien untersucht. Sie stellten fest, dass die Bäume seit den 1980er Jahren doppelt so schnell sterben wie früher, offenbar aufgrund des Klimawandels. Die Forschenden vermuten, dass die wärmere Luft die Bäume austrocknet. Sie gehen davon aus, dass auch Regenwälder in anderen Regionen der Erde davon bedroht sind. Jüngste Studien in Amazonien haben darauf hingewiesen, dass auch dort die tropischen Bäume früher absterben.

Intakte tropische Regenwälder absorbieren etwa zwölf Prozent der vom Menschen verursachten Kohlendioxid-Emissionen. Dadurch bremsen sie den Klimawandel etwas ab. Wenn die Bäume schneller absterben, kehrt auch der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff schneller in die Atmosphäre zurück. Das bedeutet, dass die Regenwälder bald mehr CO2 abgeben könnten, als sie aufnehmen. Das würde die Erderwärmung beschleunigen.