In den USA gibt es einen weiteren Einschnitt in die Forschung: Die Regierung hat die Zusammenarbeit mit mehreren hundert Fachleuten beendet. Sie waren alle an einem umfassenden Bericht über die Erderwärmung beteiligt.

Unter anderem die New York Times zitiert aus einer Mail, die an fast 400 Forschende ging. Sie arbeiteten im Auftrag des Kongresses an einer nationalen Klimabilanz. Die US-Regierung veröffentlicht seit dem Jahr 2000 Berichte, wie sich die Erderwärmung auf Bereiche wie Gesundheit, Landwirtschaft und Energie auswirkt. Der nächsteBericht sollte 2028 erscheinen und die Regierungen auf Bundes- und Lokalebene darüber informieren, wie sie sich auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten können. Die letzte Untersuchung kam 2023 heraus. Darin heißt es, dass der Klimawandel für die Menschen in den USA zunehmend teuer wird: Die Preise für wetterbedingte Versicherungen und bestimmte Lebensmittel steigen. Außerdem wird die medizinische Versorgung teuer, weil Menschen Bedrohungen wie extremer Hitze ausgesetzt sind.