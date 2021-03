Früher war es bei uns mal so, dass es im Jahr rund drei Monate Winter, drei Monate Frühling, drei Monate Herbst und drei Monate Sommer gab.

Aber das ändert sich gerade - zumindest in den mittleren Breiten der Nordhalbkugel - also auch in Deutschland. Forschende aus China haben errechnet, dass durch den menschengemachten Klimawandel der Sommer zwischen 1952 und 2011 um 17 Tage länger geworden ist, während der Winter um rund zwölf Tage kürzer geworden ist.

Die Forschenden haben dabei den Sommer als die Zeit definiert, in der die Tagestemperaturen zu den 25 Prozent wärmsten im Jahr gehören. Für ihre Studie haben sie Klimamodelle mit Wetterdaten gefüttert und haben damit auch eine Voraussage bis zum Jahr 2100 gemacht. Wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht, könnte dann der Sommer im Schnitt 166 Tage lang sein, also fast ein halbes Jahr dauern. Die Forscher warnen vor den Folgen: extremen Wetterereignissen wie Winterstürmen, Trockenheit und Hitzewellen und dramatischen Folgen für ganze Ökosysteme, die sich nicht schnell genug anpassen können.