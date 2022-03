Vögel brüten heute früher als noch vor 100 Jahren.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA. Dafür wurden Beobachtungen in Chicago aus jüngster Zeit mit jahrhundertealten Eiern verglichen, die in Museumssammlungen zu finden sind. Es zeigte sich: Ein Drittel der in Chicago nistenden Vogelarten haben ihre Eiablage verschoben: Sie brüten jetzt im Schnitt 25 Tage früher. Grund ist laut den Forschenden der Klimawandel.

Nahrungsangebot ist beeinträchtigt



Zwar hätten sich die Temperaturen in einem scheinbar nur geringen Maß geändert, aber diese kleine Änderung habe schon dazu geführt, dass Pflanzen anders blühen und entsprechend auch Insekten anders auftauchen. Beides kann das Nahrungsangebot für Vögel beeinträchtigen.



Die Forschenden schließen daraus, dass die Vögel ihre Eiablage und Brutzeit verschieben mussten, um sich an die geänderten Umweltbedingungen anzupassen.