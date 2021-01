Der Klimawandel verändert unseren Planeten – das zeigt sich auch im östlichen Mittelmeer.

Die Gewässer vor der Küste Israels gehören schon länger zu den wärmsten im Mittelmeer. Die Temperaturanstiege der letzten Jahrzehnte waren aber manchen der dort heimischen Tierarten dann doch zu viel - wie Forschende vom Institut für Paläontologie der Uni Wien zeigen. Sie untersuchten marine Mollusken, darunter Schnecken und Muscheln und verglichen die Vorkommen der Tiere heute und früher. Die historischen Bestände rekonstruierten die Forschenden aus Schalen vom Meeresboden.

Demnach haben sich vor allem Lebensräume in seichtem Wasser verändert: Bis zu 95 Prozent der Arten, die es früher dort gab, sind laut der Studie heute nicht mehr zu finden. Stattdessen breiten sich in der Region inzwischen tropische Arten aus, die über den Suez-Kanal ins östliche Mittelmeer kamen. Die Forschenden gehen davon aus, dass ähnliches in anderen Mittelmeerregionen passiert, wenn der Klimawandel weitergeht.