Je wärmer die Meere, desto kleiner die Fische. Das sagen Biologen und eine Biologin aus Schottland.

Sie haben sich Größenmessungen von Kabeljau, Schellfisch, Wittling und Seelachs aus fast 50 Jahren angeschaut. Und zwar vor der schottischen Westküste und in der Nordsee. Die durchschnittlichen Längen der Fische verglichen sie mit der Temperatur am Meeresboden, wo die Tiere leben. Dabei zeigte sich: Im immer wärmeren Wasser wuchsen die jungen Fische erstmal schneller. Aber irgendwann war Schluss: Sie wurden insgesamt nicht so groß wie die Artgenossen aus früheren Jahrzehnten.

Das passt zu einer alten Regel: Tiere, die ihre Körpertemperatur der Umgebung anpassen, können in warmen Gefilden schneller wachsen, weil ihr Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Das bedeutet aber auch, dass sie früher geschlechtsreif werden. Die meiste Energie wird dann in den Nachwuchs gesteckt, nicht mehr ins Wachstum.

Für die Fischerei heißt der Trend womöglich: Weniger Ausbeute. Das wollen die Forschenden aber noch genauer untersuchen.