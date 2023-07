Wenn wegen Überschwemmungen oder Dürre irgendwo eine Ernte ausfällt, dann sorgt das für Probleme vor Ort.

Zum Teil können andere Anbauregionen das aber noch ausgleichen. Doch was ist, wenn es an mehreren Orten gleichzeitig Ernteausfälle gibt? Das sollte besser erforscht werden, fordern Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature Communications. Sie sagen, dass das in gängigen Klimamodellen kaum berücksichtigt wird. Dabei sehen sie gleichzeitige Ernteausfälle in wichtigen Anbauregionen als ein systemisches Risiko. Die Nahrungsmittelpreise würden steigen und das könnte zu Konflikten und Unterernährung führen. Vor allem in Ländern, die zum Beispiel Weizen oder Mais importieren müssen.

Hintergrund ist, dass wegen des Klimawandels Dürren und Starkregen zunehmen. Das liegt nicht nur an steigenden Temperaturen, sondern auch daran, dass sich Hoch- und Tiefdruckgebiete langsamer weiterbewegen.