Die Erderwärmung wirkt sich auch darauf aus, wie viel Wasser es auf der Erde gibt, zum Beispiel in Flüssen. In Zukunft wird dort aber deutlich weniger Wasser verfügbar sein, als bisher angenommen.

Ein internationales Forschungsteam schreibt im Fachmagazin Nature Water, dass die meisten Analysen sich auf physikalische Modelle stützen. Das heißt, es wird aus den Regenmengen geschlossen, wie viel Wasser es in den Flüssen gibt. Es spielten aber viel mehr Faktoren eine Rolle: Wie der Boden beschaffen ist, wie viel Wasser er speichern kann und welche Pflanzen es dort gibt.

Das Team hat deshalb konkrete Messwerte genommen und überprüft, was in der Vergangenheit regional welche Änderung bewirkt hat. Mit den Daten machten die Forschenden Prognosen bis zum Jahr 2050. Ihre Berechnungen weichen im Schnitt rund zehn Prozentpukte von anderen Analysen ab - zum Beispiel von den Berechnungen des Weltklimarats IPCC.

Vor allem in Nordamerika, in Teilen Asiens, in Afrika und Australien wird es demnach in Zukunft weniger Wasser geben, als bisher angenommen.