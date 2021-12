Eine Weiße Weihnacht ist in vielen Regionen Deutschlands eh schon selten. Der Klimawandel macht sie noch seltener.

Der Deutsche Wetterdienst hat berechnet, wie wahrscheinlich eine Schneedecke von Heiligabend bis zum Zweiten Weihnachtstag ist. Verglichen wurden dabei die letzten 30 Jahre mit der gleichen Zeitperiode davor.

Im Schnitt schneit es nur alle zehn Jahre an Weihnachten

Das Ergebnis: Rein statistisch gesehen gibt es Weiße Weihnachten nur alle zehn Jahre. Im Mittel sank die Wahrscheinlichkeit dafür in Deutschland um 13 Prozent, regional sogar um mehr als 40 Prozent.

Davon betroffen ist vor allem der Süden Deutschlands, wo noch vor wenigen Jahrzehnten fast jedes zweite Jahr an Weihnachten Schnee lag. Der Deutsche Wetterdienst sieht darin die Folgen des Klimawandels: Sechs der zehn wärmsten Winter in Deutschland wurden in den letzten zwei Jahrzehnten verzeichnet.