Blauer Himmel, oft ganz ohne Wolken, so sah das Wetter in Grönland letzten Sommer oft aus.

Und wenn es Wolken gab, dann brachten die warme und feuchte Luft. Es hat viel weniger geschneit als sonst, und deshalb hat die Eismasse abgenommen. Rund 600 Milliarden Tonnen hat der Eisschild auf Grönland letztes Jahr verloren. Der Meeresspiegel ist dadurch weltweit um knapp zwei Millimeter angestiegen.

Forscher aus New York und Lüttich in Belgien erklären das unter anderem mit außergewöhnlich häufigem Hochdruckwetter über Grönland. Weil weniger Schnee runterkam, konnte das Abschmelzen des Eises nicht ausgeglichen werden. Wie im Fachjournal The Cryosphere zu lesen ist, liegt das höchstwahrscheinlich am polaren Jetstream, einem Band aus starken Winden in großer Höhe. Der Jetstream beeinflusst unser Wetter. Und er verändert sich mit dem Klimawandel.