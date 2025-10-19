In den Ozeanen wird ein wesentliches Grundnahrungsmittel für Meeresbewohner immer knapper: das Phytoplankton.

Das sind winzige grüne Algen, wie beispielsweise Grünalgen, Kieselalgen oder Cyanobakterien. Forschende aus China schreiben in den Science Advances, dass in dem von ihnen untersuchten Gebiet zwischen Bordeaux und dem südlichen Zipfel von Tasmanien seit fast 25 Jahren immer weniger Phytoplankton zu finden ist. Das ist ein Problem, weil diese kleinen Algen eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf der Meere und im Klimasystem der Erde spielen.

Laut den Forschenden gibt es zwar ein paar Gegenden mit Algenblüten, also mehr Phytoplankton - aber insgesamt und global gesehen geht die Menge zurück. Das hat ihnen zufolge vor allem mit dem Klimawandel zu tun: Dadurch werden die Meere an der Oberfläche wärmer, es können weniger Nährstoffe von weiter unten im Meer an die Oberfläche steigen und dadurch gibt es dann weniger Phytoplankton.