Das schreiben Forschende im Fachmagazin "Nature Climate Change". Vor allem Australien sei betroffen. Es könnte 11.400 Kilometer Sandstrand verlieren. Prozentual würden die Demokratische Republik Kongo, Gambia und Guinea am stärksten leiden. In vielen Ländern ist der Strandverlust auch schlecht, weil sie stark vom Tourismus abhängig sind, schreiben die Forschenden. Es ist aber nicht nur ein Problem, dass es dann keinen Platz mehr für Liegestühle gibt. Ein Großteil der bedrohten Strände liegt in dicht besiedelten Gegenden. Weil weniger Strand auch schlechteren Schutz vor Stürmen und Fluten heiße, sei das für viele Menschen gefährlich.

Das Forschungsteam hat sich Satellitenbilder von 1984 bis 2015 angeschaut. Daraus ablesbare Zusammenhänge und Trends haben sie dann für eine Zukunftsprognose genommen. Dabei zeigte sich, dass es schon einen positiven Einfluss hat, wenn die Temperaturen etwas weniger stark ansteigen.