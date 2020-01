Im Moment wachsen in Deutschland noch Weinsorten wie Riesling und Spätburgunder. Das könnte sich mit dem Klimawandel ändern. In einer Studie im Fachmagazin PNAS steht, dass in Zukunft in weniger Gebieten Wein angebaut werden kann. Grund sind die weltweit steigenden Temperaturen. Das Forschungsteam hat untersucht, welchen Einfluss der Temperaturanstieg auf die elf beliebtesten Weinsorten hat. Dafür nahmen sie Aufzeichnungen über die Knospenbildung und Reife aus den 50er Jahren bis heute und verglichen sie mit Temperatur-Entwicklungen. Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass ein Temperaturanstieg von zwei Grad zu nur noch halb so vielen Weinanbau-Regionen führen würde. Bei einem Anstieg von vier Grad wären es sogar 85 Prozent weniger.

Das Forschungsteam rät Winzern deshalb, auf hitzeresistentere Reben wie Merlot umzusteigen, um Verluste zu minimieren. Die größten Probleme könnten der Studie zufolge die heißeren Weinanbaugebiete - zum Beispiel in Spanien, Italien oder Australien - bekommen.