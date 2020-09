Wenn die Alpen Hitze haben

... in den Bergen etwas kühler.

So heißt es oft im Wetterbericht, doch das ist nicht mehr selbstverständlich. Die Weltwetterorganisation warnt davor, dass es auch in den Alpen wärmer wird. Hitzewellen könnten das Schmelzen der Gletscher noch mehr beschleunigen. Die Eismassen dort litten schon jetzt stark unter zu hohen Temperaturen.

40 Grad in der Mont-Blanc-Region

In diesem Sommer war es über längere Zeit zu warm. In der kleinen französischen Stadt Ayze in der Region des Mont Blanc wurden Anfang Juli über 40 Grad gemessen. Und auf einer Höhe von 4.000 Meter oberhalb der italienischen Stadt Courmayeur, zeigte das Thermometer Anfang August fünf Grad Celsius.

Nach Angaben der UN-Organisation sind die durchschnittlichen Temperaturen im Alpenraum im Verlauf des 20. Jahrhunderts um zwei Grad Celsius gestiegen. In den letzten Jahren brachen mehrfach große Stücke der Gletscher ab, zuletzt Anfang August in der Schweizer Region Wallis.