Das geht nicht nur Menschen so, sondern auch Fischen. Ein britisch-amerikanisches Forschungsteam meint: Für die könnte das zum Problem werden. Denn in den letzten 50 Jahren sind viele Fischarten wegen der Erwärmung der Meere in kühleres, sprich tieferes Wasser abgewandert, zum Teil einen ganzen Meter pro Jahr. In tieferem Wasser erkennen die Fische Farben aber schlechter - und könnten potenzielle Partner übersehen, weniger Futter finden oder ihren Schwarm verlieren. Die Forschenden vergleichen den Effekt mit dem von verschmutztem oder algengetrübtem Wasser. Sie haben berechnet, wie die Farben für Fische im tieferen Ozean aussehen. Ab etwa fünf Metern könnten sie zum Beispiel Rot kaum noch wahrnehmen. Rot ist aber für Fischarten, die ursprünglich im flacheren Wasser leben, eine wichtige Signalfarbe für die Partnersuche und die Abschreckung von Feinden.

Als nächstes wollen die Forschenden ihre Theorie anhand der Schmetterlingsfisch-Bestände vor der Insel Guam im Westpazifik überprüfen.