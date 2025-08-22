Die Weltgesundheitsorganisation und die Weltwetterorganisation sagen, dass vor allem Menschen in Branchen wie Landwirtschaft, Bau und Fischerei betroffen sind. Insgesamt seien pro Jahr 22 Millionen Arbeitsunfälle auf extreme Hitze zurückzuführen.

Neue Arbeitskonzepte

Die WHO spricht von einer Gesundheitskrise und macht den Klimawandel verantwortlich. Sie fordert, dass Arbeitgeber mehr in Schutzmaßnahmen investieren und neue Arbeitskonzepte entwickeln - zum Beispiel frühere Arbeitszeiten und mehr Pausen.

Die Uno-Organisationen rechnen auch vor, wie sich die Hitze auf die Wirtschaft auswirkt: Wenn die Temperatur über 20 Grad Celsius steige, sinke die Produktivität pro Grad um zwei bis drei Prozent.