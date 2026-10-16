Kuchen, Brote, Kekse - der Klimawandel wirkt sich auch aufs Backen aus.

Das schreiben Forschende des Leibnitz-Instituts für Lebensmittel-Systembiologie im Magazin Food Chemistry. Denn: Für die wichtige Backzutat Weizenmehl ist der CO2-Anteil in der Luft relevant. Und der ist in den letzten Jahrzehnten messbar gestiegen.

In Anbau-Tests mit verschiedenen Weizensorten und unterschiedlichen CO2-Konzentrationen kam raus: Der Gehalt einiger Proteine im Weizen nahm zu, der unter anderem von Gluten-Proteinen nahm ab. Der Nachteil: Weniger Gluten, weniger Klebstoff fürs Zusammenhaften - und die Backqualität nimmt ab.

Nach Ansicht der Forschenden sollten jetzt Weizensorten gezüchtet werden, die bei hohen CO2-Konzentrationen trotzdem backfest bleiben.



