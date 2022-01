Der moderne Klimawandel ist nicht der erste, der uns vor Herausforderungen stellt. Eine globale Abkühlung vor 8200 Jahren brachte Menschen dazu, komplexe soziale Gemeinschaften zu bilden.

Ein internationales Forschungsteam untersuchte einen Friedhof, der 100 - 300 Jahre lang genutzt wurde - während einer weltweiten Kälteperiode. Der Friedhof liegt im nördlichen Russland am zweitgrößten See Europas. Ein Temperatursturz könnte ein winterliches Fischsterben in kleineren Gewässern verursacht haben, weil unter dem Eis der Sauerstoff knapp wurde. Das zwang die Menschen wohl dazu, am größeren See zusammenzuleben - einem der wenigen Plätze, wo es noch Nahrung gab. Aus dem Friedhof und Grabbeigaben schließen die Forschenden, dass eine komplexe soziale Gemeinschaft entstanden ist mit Entscheidungsträgern sowie Jagd- und Sammel-Gemeinschaften.

Sobald das Klima wieder milder wurde, lebten die Menschen hier vermutlich wieder mobiler. Der See rückte aus ihrem Zentrum und der Friedhof wurde aufgegeben.