Mit dem Klimawandel werden Hitzewellen, heiße Sommertage und tropische Nächte wohl häufiger.

Fachleute gehen davon aus, dass in Zukunft viele Menschen an den Folgen sterben könnten. Wie viele - das ist aber schwer vorherzusagen. Im Fachmagazin Nature Medicine gibt es dazu jetzt eine neue Einschätzung. Die Forschenden haben anhand von Modellen ausgerechnet, wie sich die Sterblichkeit durch Hitze, aber auch Kälte in rund 850 europäischen Städten entwickeln könnte, bis zum Ende des Jahrhunderts. Im schlimmsten Fall - also, wenn es keinerlei Anpassungsmaßnahmen wie Klimaanlagen gäbe - könnten 2,3 Millionen Menschen an den Folgen sterben. Besonders betroffen sind Städte im Mittelmeerraum, in Zentraleuropa und auf dem Balkan.

Fachleute, die nicht an der Studie beteiligt waren, sagen aber: Bei solchen Berechnungen müssen so viele Faktoren miteinbezogen werden, dass das Ergebnis des Forschungsteams ziemlich unsicher ist. Andere Studien haben auch gezeigt, dass sich die Gesellschaft jetzt schon an die zunehmende Hitze anpasst.