Sie fressen nämlich vor allem antarktischen Krill. Das sind kleine, rote Krebse, die gerade mal sechs Zentimeter lang werden. Und denen macht der Klimawandel zu schaffen. Denn: Immer häufiger sorgt ein Wetterphänomen für wärmere Winter im Südatlantik. Deshalb gibt's da immer weniger Jungtiere beim Krill und er zieht auch woanders hin.

Seebären und Pinguine finden zu wenig Nahrung

Das haben Forschende in einer Studie rausgefunden und berichten darüber im Fachmagazin Nature Climate Change. Sie schreiben, dass sie Daten zum Krillaufkommen analysiert haben - und zwar zurück bis in die 1920er Jahre. Und diese Daten zeigen, dass es den Krill nach und nach immer weiter in den Süden des Atlantiks zieht, Richtung Antarktis. Da ist das Wasser nämlich noch kälter.

Die Forschenden befürchten jetzt, dass der Konkurrenzkampf ums Futter zwischen Walen, Robben und verschiedenen Pinguinarten immer größer wird. Denn die ernähren sich hauptsächlich von den kleinen Krebsen. Schon jetzt gibt's Anzeichen, dass Seebären und Goldschopfpinguine zu wenig Nahrung finden.