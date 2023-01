Um die Pariser Klimaziele einzuhalten und die Erderwärmung zu begrenzen, müssten die Menschen nicht nur aufhören, Treibhausgase zu produzieren.

Sie müssen der Atmosphäre auch aktiv Kohlenstoffdioxid entziehen. Das sagen Klimaforschende, zum Beispiel vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Berlin. Die Forschenden fordern in einem aktuellen Bericht die Regierungen weltweit dazu auf, alle bestehenden Methoden für die CO2-Entnahme zu nutzen.

Ihre Analyse zeigt, dass Staaten bisher nur konventionelle Mittel nutzen, wie die Aufforstung von Wäldern. Notwendig sei aber auch, Kohlestoff mit speziellen Luftfiltern aufzufangen und anschließend einzulagern. Oder die BECCS-Methode. Dabei nehmen Pflanzen im Wachstum CO2 auf, produzieren später als Biomasse noch Energie und ihr CO2 wird später untertage gespeichert.

Die Forschenden haben errechnet, dass in den nächsten 30 Jahren 1300 Mal mehr CO2 gebunden werden muss als bisher, um die Klimaziele einzuhalten.