Jetzt zeigt eine Studie der US-Organisation Universal Ecological Fund, dass Klimaschutzpläne der meisten Länder nicht ehrgeizig genug sind, um die Ziele aus dem Pariser Klimaschutz-Abkommen zu erreichen. Die Forschenden sagen: Fast drei Viertel der 184 Zusagen zum Einsparen von Treibhausgasen reichen nicht.

Klimaschutzpläne der EU kommen gut weg

Das gelte vor allem für die vier Staaten, die zusammen mehr als die Hälfte der weltweiten Treibhausgase ausstoßen: China und Indien hätten zu lasche Ziele formuliert, Russland hat gar keine Zusagen eingereicht und die USA haben das Klimaabkommen gestern formal gekündigt. Nur die Pläne der 28 EU-Staaten und sieben weiterer Länder reichen laut der Studie aus.

Im Pariser Abkommen verpflichten sich die Unterzeichner, klimaschädliche Gase bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren. Das Ziel ist, so die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. So wie es jetzt läuft, kann davon aber nur die Hälfte erreicht werden - selbst wenn sich alle Länder an ihre Klimaschutz-Zusagen halten, sagen die Forschenden.