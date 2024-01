Weltweit gibt es zwar immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen, aber der Ausbau geht zu langsam voran.

Das sagt die Internationale Energieagentur IEA. Laut ihrem Jahresbericht reicht das aktuelle Tempo nicht, um die aktuellen Klimaschutzziele zu erreichen. Auf der Weltklimakonferenz letztes Jahr in Dubai hatten sich viele Staaten darauf geeinigt, ihre Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen bis 2030 zu verdreifachen, im Vergleich zu 2022. So wie der Ausbau im Moment läuft, wird dieses Vorhaben laut den Berechnungen der IEA verfehlt.

Ziel verfehlt, aber trotzdem Fortschritt

Die Energieagentur weist aber auch darauf hin, dass es letztes Jahr so viel Strom aus Erneuerbaren Energien gab, wie noch nie. Besonders groß fiel der Zuwachs bei der Solarenergie aus - vor allem in China wurden viele neue Photovoltaik-Anlagen gebaut. Auch in Europa, den USA und Brasilien ging der Ausbau der Erneuerbaren stark voran. Die IEA sagt, um das Verdreifachungs-Ziel noch zu erreichen, müsste man unter anderem in den Netzausbau investieren, an der Akzeptanz von Solaranlagen und Windrädern in der Bevölkerung arbeiten, Bürokratie abbauen und dafür sorgen, dass die Finanzierung von Erneuerbaren Energien in Schwellen- und Entwicklungsländern gesichert ist.