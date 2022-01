Durch den Klimawandel werden die Ozeane immer wärmer. Das hat Folgen für die Fische, die dort leben - und letztendlich auch für unsere Ernährung.

Die Fische könnten nämlich immer kleiner und die Fischerei damit weniger ertragreich werden. Eine Studie im Fachmagazin Science zeigt, dass es auch schon in der Vergangenheit so war. Ein Forschungsteam hat im Humboldtstrom vor der Westküste Perus die in den Sedimenten abgelagerten Knochen von Fischen untersucht. Vor 130.000 bis 116.000 Jahren war das Wasser dort zwei Grad wärmer als heute - und die Fische kleiner.

Der Grund: Wärmeres Wasser löst weniger Sauerstoff. Gleichzeitig brauchen Fische in wärmerer Umgebung mehr Sauerstoff und Energie. Kleinere Arten kommen unter diesen Bedingungen besser zurecht, weil ihr Sauerstoffbedarf vergleichsweise geringer ist als der größerer Tiere.

Gerade für die Menschen in der Region kann das zum Problem werden: Die kleineren Fische sind schwieriger zu fangen und auch nicht so nährreich wie die größeren Sardellen, die es dort aktuell gibt.