Bäume sind wichtig, vor allem in Zeiten des Klimawandels, denn sie funktionieren wie natürliche Klimaanlagen.

Doch je heißer es wird und je weniger es regnet, desto schlechter geht es auch vielen Bäumen. Ein internationales Forschungsteam hat eine weltweite Risikobewertung für Baumarten, die in Städten gepflanzt wurden, erstellt.



Dafür wurden über 3000 Baum- und Buscharten in rund 160 Städten in fast 80 Ländern untersucht. Heraus kam, dass mehr als jede zweite dieser Baumarten schon jetzt gefährdet ist. Bis 2050 könnten bis zu 76 Prozent der Baumarten betroffen sein, darunter die gemeine Esche, die sich in vielen europäischen Städten findet.

Im Fachmagazin Nature Climate Change schreiben die Forschenden, dass einige Städte besser mit dem Klimawandel klar kommen als andere: Vor allem die wohlhabenderen Städte können es sich nämlich leisten, die Bäume zu gießen. Doch je trockener es wird, desto höher werden auch die damit verbundenen Kosten werden. Für die Zukunft empfiehlt das Team, die Stadtbegrünung anzupassen und zum Beispiel robustere Baumarten anzupflanzen.