Auch Dünger ist in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine teurer geworden.

Peru greift deshalb laut einem Bericht des britischen Guardian auf ein altbewährtes Mittel zurück: Vogelkot. Genauer gesagt: Guano, Kot von fischfressenden Seevögeln. Der enthält Stickstoff, Phosphat und Kalium - alles wichtige Nährstoffe für Pflanzen.

Marineschiff sammelt Kot ein

Die peruanische Regierung hat extra ein Marineschiff in Betrieb genommen, das den eingesammelten Kot von den Inseln aufs Festland bringt. Im 19. Jahrhundert hatte Peru Sklaven aus Afrika, China und auch Indigene dafür missbraucht, den Vogelmist einzusammeln. Der Guardian berichtet, dass Guano früher mal so wertvoll war, dass er in den 1880er Jahren im Krieg zwischen Peru und Bolivien eine Rolle spielte.

Die Uno warnt wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs auch vor einer möglichen Nahrungsmittelknappheit in Peru. Der Preis für Dünger hat sich laut dem Landwirtschaftsministerium in dem lateinamerikanischen Land verdreifacht.