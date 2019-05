Ein chinesisch-deutsches Forschungsteam hat entdeckt, dass dort schon vor 160.000 Jahren Frühmenschen gelebt haben. Das belegt ein Kieferknochen mit Zähnen in einer tibetischen Höhle, von einem Denisova-Menschen. Der heißt so, weil es bisher nur einen Fundort unseres frühen Verwandten gibt: In der Denisova-Höhle in Sibirien.

Mittlerweile ist die Art ausgestorben - aber ihre Spuren finden sich noch in unserem Erbgut. Denisova-Menschen hatten auch mit Homo sapiens, also modernen Menschen, Kinder. Der aktuelle Fund passt gut zu einer Theorie, dass Tibeter eine bestimmte Genvariante in ihrem Erbgut Denisova-Vorfahren verdanken. Die bewirkt, dass ihr Körper mit der dünnen Höhenluft besser klarkommt.