Das Problem ist allerdings: Wenn es viele Koalas gibt, dann fressen sie sich gegenseitig ihr Futter weg. Das ist vor einigen Jahren in Australien passiert, damals waren viele Koalas verhungert. Australische Forschende haben sich gedacht, es wäre sinnvoll, wenn die Koalas auch andere Eukalyptus-Arten vertragen würden. Dann hätten sie mehr Nahrungs-Auswahl. Die Lösung heißt: Kot-Impfung! Die Forschenden haben den Kot von Koalas gesammelt, die andere Eukalyptus-Arten vertragen und den dann anderen Koalas in Kapseln zu fressen gegeben. Daraufhin änderte sich deren Darmflora tatsächlich so, dass auch sie danach andere Eukalyptus-Arten fressen konnten.