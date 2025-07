In Köln haben Zehntausende für die Rechte queerer Menschen demonstriert.

Bei der Parade zum Christopher-Street-Day fuhren laut den Veranstaltenden fast hundert Festwagen durch die Innenstadt. Die Rede ist von etwa 1,1 Millionen Zuschauern. Das waren etwas weniger als letztes Jahr - möglicherweise wegen des regnerischen Wetters.

Die Polizei sagt, dass die Demo friedlich und ohne Zwischenfälle verlief.

Der Kölner CSD ist eine der größten LGBTQ-Demos in Europa. Der Veranstalter sagt, die Freiheit, friedlich zu demonstrieren, sei in Gefahr. Queere Menschen werden verstärkt angefeindet. Straftaten in dem Zusammenhang haben zugenommen.