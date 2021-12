Schon vor der Pandemie durften nur wenige ausländische Gäste in das kleine Königreich Bhutan im Himalaya. Jetzt ist das Land noch stärker abgeschottet und hat nach eigenen Angaben seit den Corona-Einschränkungen gerade mal eine Ausländerin hereingelassen: eine Rentnerin aus den USA, die auf der Suche nach spirituellem Trost sei wegen des Todes ihres Ehemanns.

Das Königreich Bhutan liegt zwischen Indien und China und gehört nach Einschätzung der Vereinten Nationen zu den am wenigsten entwickelten Ländern. Es ist mit seinen rund 770 000 Einwohnern stark vom Tourismus abhängig. Dass das Land seit der Pandemie nur eine Touristin reingelassen hat, steht in Einklang mit der Philosophie des Königreichs. Demnach ist das allgemeine Wohlbefinden des Volkes - also der Schutz vor Corona - wichtiger als Wirtschaftswachstum.

Bislang hat das Königreich Corona gut gemeistert. Mehr als 90 Prozent der Erwachsenen sind geimpft.