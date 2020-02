Auf unserem Körper und darin lebt ein bunter Zoo an Mikroben - und die können eine Menge über uns erzählen. Zum Beispiel wie alt wir sind.

Ein Forschungsteam der University of California in San Diego hat zusammen mit dem Tech-Riesen IBM eine Methode dafür entwickelt. Mit der konnten sie bei einer Haut- oder Speichelprobe sagen, wie alt die Person ist, von der sie stammt - plusminus rund zwei Jahre. Bei Stuhlproben lag die Unsicherheit laut der Studie bei zehn Jahren.

Das Team schreibt in einem Fachmagazin, dass zum Beispiel im Mund jüngerer Menschen eine größere Vielfalt an Mikroben lebt als bei Älteren. Die Haut werde zum Beispiel im Alter trockener - dadurch verändere sich auch die Bakterienflora darauf. Für ihre Methode nutzten die Forschenden maschinelles Lernen und werteten Daten von tausenden Proben aus den USA und anderen Ländern aus. Sie stammten von öffentlichen Datenbanken, an die Freiwillige ihre Proben einsenden, um der Wissenschaft zu helfen und mehr über ihren Körper zu erfahren. Langfristiges Ziel ist, zu verstehen, wie Mikroben unsere Gesundheit beeinflussen. Die Studie ist im Fachmagazin mSystems erschienen.