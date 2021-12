Der größte bekannte Adler hatte eine Flügelspannweite von drei Metern und hätte wohl auch Menschen erbeuten können.

Ein Forschungsteam aus Australien und Deutschland hat rekonstruiert, wie der Haastadler gejagt und gefressen hat. Er lebte bis vor ein paar hundert Jahren in Neuseeland und Menschen haben ihn auch noch miterlebt und in Felszeichnungen verewigt. Die Forschenden haben den Schädel und die Krallen des Adlers digital nachgebildet und daraus abgeleitet, wie er sich bewegt hat. Sie sagen, dass er wohl kräftiger zubiss als heute lebende Greifvögel. Seine Ess-Bewegung ähnelte wohl Vögeln, die Eingeweide fressen und mit dem Kopf tief ins Innere von toten Tieren vordringen. Die Krallen-Analyse zeigte, dass der ausgestorbene Riesen-Adler wohl mit den Füßen kräftig zustoßen und so seine Beute töten konnte. Er konnte sogar Moas töten, das waren große Laufvögel in Neuseeland. Als die dann ausstarben, verschwanden auch die Haastadler.