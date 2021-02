Beauty-Behandlungen für Männer gab es vielleicht schon vor tausenden Jahren in China.

Dort hat ein internationales Forschungsteam die Überreste einer Gesichtscreme für Männer gefunden. Die Forschenden haben an einer Ausgrabungsstätte gearbeitet, die aus der Zeit zwischen etwa 700 bis 500 vor Christus stammt. Dabei stießen die Forschenden im Grab eines Adligen auf ein Bronzegefäß mit weichem gelb-weißen Material. Eine Analyse zeigte, dass es etwa 2.700 Jahre alt ist und aus Tierfett und Mondmilch besteht. Mondmilch ist eine spezielle Calcit-Ablagerung, die weich und porös ist. Gemischt mit dem Tierfett könnte das eine Gesichtscreme ergeben haben, die das Gesicht des Adligen weiß gefärbt hätte.

Mondmilch hatte auch religiöse Bedeutung

Die Forschenden glauben, dass das entweder den Beginn der Kosmetikproduktion in China zeigt. Oder es könnte sein, dass der Adlige die Creme benutzt hat, wenn er an religiösen Zeremonien teilgenommen hat. Mondmilch wird in Höhlen gewonnen. Die Religionen der damaligen Zeit glaubten, dass den Mineralien aus Höhlen besondere magische Fähigkeiten innewohnten.