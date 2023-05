Blütenpollen durch die Luft zu tragen, kann für Hummeln offenbar ziemlich anstrengend sein.

Forschende der North Carolina State University in den USA haben festgestellt, dass die Körpertemperatur der Insekten dabei steigt - und zwar mit jedem Milligramm Pollen um 0,07 Grad Celsius. Eine voll beladene Hummel ist demzufolge 2 Grad wärmer als eine, die noch nichts gesammelt hat.

Die Erkenntnis macht den Forschenden Sorgen. Sie befürchten, dass Hummeln die Folgen des Klimawandels nicht vertragen könnten. Die Tiere könnten sterben, wenn sie an heißen Tagen vollbeladen fliegen und dadurch überhitzen.

Nach Angaben einer der Studienautorinnen ist nicht klar, was für eine Hitze Hummeln vertragen können. In vielen Gebieten, die sich infolge des Klimawandels erwärmt haben, ist der Bestand an Hummeln aber schon zurückgegangen.