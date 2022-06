37°C - das ist die normale Körpertemperatur. Unsere Hirne sind aber wärmer - sie haben quasi fast immer Fieber.

Eine Studie im Fachjournal Brain zeigt, dass eine Gehirn-Temperatur von 38,5°C der Durchschnitt ist. Tief drinnen im Gehirn sind sogar mehr als 40°C möglich, ohne dass das krankhaft wäre - die höchste in der Studie gemessene Temperatur lag bei 40,9°C. Solche hohen Werte kannten die Forschenden bisher nur von Menschen mit Gehirnverletzungen, jetzt haben sie sie aber auch in ihrer Studie an 40 gesunden Menschen gefunden.

Die Hirn-Temperaturen schwanken offenbar je nach Tageszeit, und Frauen haben etwas wärmere Gehirne als Männer, vor allem nach dem Eisprung. Auch das Alter ist wohl wichtig: Bei älteren Menschen scheint sich das Hirn schlechter abkühlen zu können. Die Forschenden wollen untersuchen, ob das ein Auslöser für Alterskrankheiten wie Demenz sein könnte.