Mal heißt es, Kaffee könnte vor Corona schützen. Dann warnen andere: Von Kaffee schrumpft das Gehirn.



Aber was stimmt denn jetzt: Gesund oder nicht? Das wollten auch einige Forschende aus China wissen. Sie haben untersucht wie Kaffeetrinken und Gedächtnisschwund zusammenhängen. In einer Meta-Analyse haben sie viele Studien miteinander verglichen und nochmal ausgewertet. So hatten sie Daten von fast 400.000 Studienteilnehmenden. Sie sagen: Moderater Kaffeekonsum ist gut gegen Alzheimer oder Demenz. Demnach schützen zweieinhalb Tassen Kaffee am Tag am besten. Mehr Kaffee trinken ist aber auch nicht schädlich fürs Gedächtnis.

Die Forschenden haben auch den Effekt von Tee untersucht. Der ist ähnlich wirksam. Wahrscheinlich kommt der Schutz daher, dass Koffein aus Kaffee und Tee direkt an Nervenzellen andockt - das verbessert die Signalwege im Gehirn.