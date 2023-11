Kleinkinder können das schon relativ früh - man zeigt auf etwas und die Kinder schauen auf das Objekt, auf das gezeigt wird.

Objektbezogene Aufmerksamkeit nennt man das. Bei vielen Hunden ist das anders: Sie schauen auf den Finger und denken, es geht um die Richtung. Es gibt aber Hunde, die schauen auf das Objekt und kapieren, worum es geht.

Ungarische Forschende wollten wissen, warum das so ist. Dafür haben sie Hunden zwei runde Teller im Raum hingestellt, immer lag das Leckerli auf einer Seite - das lernten die Hunde schnell. Dann wurden in einem zweiten Test wieder zwei Teller aufgestellt - dieses Mal war es ein runder und ein eckiger Teller und das Leckerli lag immer auf dem eckigen Teller. Die Teller wurden immer unterschiedlich im Raum verteilt. Die Hunde mussten sich also auf das Objekt konzentrieren - den eckigen Teller.

Am besten schnitten Border Collies ab - die Hunderasse gilt als besonders intelligent. Objektive Aufmerksamkeit scheint also mit kognitiven Fähigkeiten zusammenzuhängen.