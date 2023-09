Das Handy muss nur neben uns liegen und schon sind wir abgelenkt.

Schon vor sechs Jahren hat ein US-Wissenschafts-Team in einer Studie beschrieben, dass Menschen durch die Anwesenheit eines Smartphones abgelenkt werden. Das Problem: Die Ergebnissen ließen sich in gleich aufgebauten Studien nicht wiederholen. Es blieb die Frage: Gibt es diesen Effekt tatsächlich?

In einer Meta-Studie haben Forschende der Uni Augsburg ermittelt: Ja, den Effekt scheint es zu geben. Sie haben 22 Studien zum Thema analysiert. Demnach wird die Leistungsfähigkeit beeinflusst, wenn auch unterschiedlich: Das Gedächtnis ist am ehesten betroffen, Aufmerksamkeit und etwa die Ergebnisse in einem Buchstabieren-Test waren nicht so stark betroffen.

Das Team weist auch darauf hin, dass die Abhängigkeit der Probanden und Probandinnen besser untersucht werden muss. So gebe es mittlerweile Menschen, die mehr davon gestresst sind, wenn sie ihr Handy nicht bei sich haben als wenn es direkt neben ihnen liegt. Für das Team mit dem Schwerpunkt Schulpädagogik ist vor allem wichtig, dass sich Schulen über das Ablenkungspotenzial der bloßen Anwesenheit eines Handys bewusst sind.