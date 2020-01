Das dokumentiert eine Umweltwissenschaftlerin anhand der Entwicklung in den USA. Dort ist man in den letzten 15 Jahren von Kohle auf Gas umgestiegen. Die Forscherin hat sich dabei weniger für Kohlendioxid interessiert, sondern eher für Luftschadstoffe wie Feinstaub und bodennahes Ozon. Wenn ein Kohlekraftwerk abgeschaltet wurde, wurde die Luft rundherum besser und die Todesfälle gingen zurück. Insgesamt hat die US-Wissenschaftlerin ausgerechnet, dass in gut zehn Jahren durch die Abschaltung von Kohlekraftwerken 26.000 frühzeitige Todesfälle verhindert wurden. Und noch eine Veränderung war messbar: Die Ernten auf Mais-, Soja- und Weizenfeldern wurden besser.

Unabhängige Wissenschaftler halten die Zahlen für plausibel - auch wenn man nicht genau ausrechnen kann, wie viele Todesfälle verhindert wurden, sondern es nur eine grobe Schätzung ist. Auch in Deutschland könnte das Abschalten von Kohlekraftwerken ähnliche Effekte haben.