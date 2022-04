Das Strukturprotein steckt aber auch in Sehnen und Knochen. Die Festigkeit von Knochen beruht auf dem Zusammenspiel von weichen Kollagenfasern und darin eingebetteten harten Mineralpartikeln. Durch das Kollagen werden diese Mineralpartikel gespannt - dadurch werden sie stabiler.

Kollagen mit Mineralien wirkt Wunder

Diese Fähigkeit des Kollagens haben Forschende an Max-Planck-Institut genauer untersucht und verschiedene künstliche Minerale in Kollagenfasern eingebaut. So konnten sie Fasern herstellen, die Spannungen aushielten, die etwa dem Hundertfachen von Muskelkraft entsprachen.

Laut den Forschenden können solche mit Kollagenfasern gestärkten Materialen zukünftig zum Beispiel für die Herstellung verbesserter Baumaterialien genutzt werden. Aber auch für die Medizin sei es interessant zu verstehen, was bei der Mineralisierung in den Knochen passiere.