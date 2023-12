Der Vogelzug jedes Jahr ist für Vögel sehr anstrengend und auch gefährlich. Auf dem Weg kann ihnen nämlich etwas zustoßen.

Forschende sagen: Eine große Gefahr sind hohe Gebäude in Städten, die nachts beleutet sind. Vögel werden von diesem Licht irritiert und fliegen dann auf die Lichtquelle zu. Es kommt immer wieder vor, dass Vogelschwärme gegen beleuchtete Gebäude fliegen und massenweise Tiere sterben. Ein Wissenschafts-Team aus den USA schreibt, dass es kompliziert ist: Einerseits sollten Städte ja für Vögel eine mögliche Option zum Zwischenlanden sein, damit die Tiere sich ausruhen können.

Licht aus bei Vogel-Durchzug

Andererseits wäre es für sie vielleicht sicherer, woanders zu landen. Fachleute empfehlen generell, bei Vogelzug die Lichter auszuschalten. In den USA gibt es dafür sogar eine spezielle Internetseite, auf der man sehen kann, wann Vögel im Anflug sind. Tipps sind außerdem, Muster wie Linien und Punkte auf Fenster zu kleben, oder das Licht zu dimmen, oder auf die Farbe des Lichts in Gebäuden zu achten. Warme Farbtöne sind für die Vögel weniger gefährlich, helles weißes und blaues Licht sind am schlechtesten.